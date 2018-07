Egito investiga mortes em confrontos que mataram 25 O governo do Egito começou nesta terça-feira a investigar os confrontos que mataram 25 pessoas, a maioria cristãos coptas, em meio ao descontentamento popular e aos pedidos para que o primeiro-ministro renuncie. O Conselho Supremo das Forças Armadas, que está no comando do país, encarregou o governo do primeiro-ministro Essam Sharaf de criar um grupo para apurar os confrontos de domingo no centro do Cairo, que deixaram 25 mortos e mais de 300 feridos.