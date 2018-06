Egito: Líderes de golpe prometem eleições em 2014

O chanceler interino, Nabil Fahmy, afirmou que o braço político da Irmandade Muçulmana - entidade islamista integrada pelo presidente deposto Mohamed Morsi banida após o golpe - poderá participar das disputas.

Cerca de 2 mil partidários da Irmandade fizeram uma manifestação nesta sexta-feira perto da mesquita Rabaa al-Adawiya, no Cairo, na qual centenas de ativistas islâmicos foram mortos em agosto. O protesto, que pedia a libertação de ativistas presas, foi reprimido com bombas de gás lacrimogêneo. Fonte: Associated Press.