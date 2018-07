Egito: militares querem painel constituinte em 48 horas O conselho da junta militar do Egito fixou nesta terça-feira um prazo de 48 horas para os partidos políticos finalizarem a formação de um painel de cem membros que escreverá a nova Constituição do país, ou então ele mesmo fará a nova lei. O parlamentar Mustafá Bakri informou os políticos sobre o ultimato após representantes de 18 partidos políticos e independentes terem se reunido com o chefe do conselho da junta, o marechal Hussein Tantawi.