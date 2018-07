Egito: Morsi rejeita ultimato e promete ficar O presidente do Egito, Mohammed Morsi, disse hoje que está disposto a "pagar com a própria vida para proteger a legitimidade" das urnas do país e de sua nova constituição. As declarações foram feitas em pronunciamento na TV estatal do país em um dia de manifestações a favor e contra seu governo e na véspera do encerramento do prazo dado pelas Forças Armadas para que governo e oposição entrem em acordo.