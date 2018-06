Egito: multidões cercam palácio e casa do presidente Centenas de milhares de manifestantes se reuniram nesta terça-feira em frente ao palácio presidencial no Cairo, em protesto contra os decretos que deram superpoderes ao presidente Mohammed Morsi. Também ocorreram manifestações contra Morsi em Alexandria, segunda maior cidade do país, com 10 mil pessoas gritando slogans contra o presidente e seu grupo político, a Irmandade Muçulmana. No Cairo, a polícia tentou dispersar 100 mil manifestantes com gás lacrimogêneo mas não conseguiu. Os manifestantes cortaram o arame farpado e forçaram a polícia a bater em retirada, mas até o começo da noite de hoje ainda não havia invadido o palácio presidencial. Morsi estava no palácio quando o protesto começou mais cedo, mas foi retirado por agentes da segurança e levado para casa. Segundo informações da Agência France Presse (AFP), a tropa de choque protegia a entrada do palácio para evitar uma invasão dos manifestantes.