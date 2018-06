Egito nomeia embaixador para Israel após quase três anos

O Egito nomeou um novo embaixador para Israel, quase três anos depois que o representante no país foi chamado de volta, em função do início de uma ofensiva israelense na Faixa de Gaza em 2012. Comunicado divulgado neste domingo pelo governo egípcio informa que o presidente Abdel-Fattah el Sissi nomeou o embaixador Hazem Khairat para o posto, como parte de uma reformulação de rotina dos representes diplomáticos do país.

Khairat vai substituir Atef Salem Al-Ahl, que em 2012 foi chamado de volta pelo então presidente egípcio Mohammed Morsi, que é muçulmano. Na ocasião, mesmo com o gesto diplomático Morsi ajudou os Estados Unidos a negociarem uma trégua ente israelenses e palestinos. O general El-Sissi tem mantido boas relações com Israel desde que assumiu o poder, em 2013, quando derrubou o governo de Morsi. Fonte: Associated Press.