Egito: Painel divulga rascunho de nova Constituição

Mohammed el-Beltagi, um dos integrantes do painel, enfatizou a jornalistas que não se trata de uma versão definitiva e pediu ao público que opine. Futuramente, uma versão final da nova Constituição egípcia será levada a referendo.

A elaboração de uma nova Constituição para o país era uma das exigências do movimento popular que derrubou a ditadura de Hosni Mubarak no início do ano passado.

O painel selecionado pelo Parlamento egípcio é controlado por islamitas e tem sido criticado por liberais e seculares, segundo os quais os responsáveis pelo texto têm tentado impor limites à liberdade de culto e aos direitos das mulheres. As informações são da Associated Press.