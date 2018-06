Egito pede respeito ao novo cessar-fogo em Gaza

O anúncio feito neste domingo pelo Ministério de Relações Exteriores do Egito ocorreu horas depois de conversações com facções palestinas no Cairo, durante as quais elas aceitaram a proposta. Um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores disse que o anúncio são teria sido feito se o acordo de cessar-fogo não estivesse garantido, o que indica que Israel também havia aceitado a proposta.

O comunicado diz que o cessar-fogo vai começar à meia-noite no Cairo (19h em Brasília) e vai criar uma atmosfera para a retomada de ajuda humanitária, assim como das negociações indiretas, tendo o Egito como intermediário, na tentativa de um cessar-fogo mais duradouro e amplo. Fonte: Associated Press.