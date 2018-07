Egito: Pelo menos 9 mortos em confrontos após golpe

Houve confrontos no Cairo, Alexandria e diversas outras cidades egípcias. Segundo as forças de segurança, os confrontos começaram quando "islamitas" abriram fogo contra a polícia.

Temendo uma reação violenta dos correligionários de Morsi, o exército posicionou tropas e veículos blindados na capital e nas maiores cidades do país, perto de focos de manifestações de partidários do presidente deposto. Fonte: Associated Press.