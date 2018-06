Egito: prédio desaba em Alexandria e mata 17 moradores Um edifício residencial de oito andares desabou nesta quarta-feira em Alexandria, segunda maior cidade do Egito, matando pelo menos 17 pessoas - no segundo desastre de grandes proporções no país em apenas dois dias. Ontem, um acidente ferroviário ao sul do Cairo matou 19 pessoas. Oito pessoas ficaram feridas no desabamento em Alexandria e socorristas vasculhavam as ruínas do prédio tentando encontrar sobreviventes, disse o assessor do Ministério do Interior, Abdel-Aziz Tawfiq. Ainda não se sabe o que provocou o desabamento do prédio, que ficava em um bairro empobrecido de Alexandria, no Mediterrâneo. Violações frequentes nas normas de construções, no Egito, foram responsáveis por desabamentos semelhantes no passado. O governador de Alexandria, Mohammed Abbas Atta, disse que o prédio foi construído sem permissão e era irregular.