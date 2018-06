Egito prende vice-líder da Irmandade Muçulmana As forças de segurança do Egito invadiram um apartamento na região leste do Cairo logo cedo nesta quarta-feira e prenderam o vice-líder do braço político da Irmandade Muçulmana, Essam el-Erian, que vinha sendo procurado pela polícia egípcia desde o golpe de julho que derrubou o presidente islâmico Mohammed Morsi. A informação foi confirmada hoje pelo Ministério do Interior