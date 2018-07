Egito: Presidente diz que novos poderes são temporários

"A presidência reitera a natureza temporária das medidas. O objetivo delas não é concentrar poder, mas sim devolvê-lo ao Parlamento democraticamente eleito, assim como preservar a imparcialidade do Judiciário e evitar sua politização", divulgou a assessoria de imprensa de Morsi.

Na quinta-feira, o presidente egípcio emitiu decreto constitucional por meio do qual pode tomar, em caráter definitivo e irrevogável, "qualquer decisão ou medida para preservar a revolução".

O decreto deu início a uma nova queda de braço com o Judiciário em um momento no qual um painel tenta elaborar uma nova Constituição para o país. Ao mesmo tempo, a oposição acusou Morsi de estar assumindo "poderes ditatoriais".

Na nota divulgada neste domingo, a presidência egípcia "reforça seu firme compromisso com o engajamento de todas as forças políticas em um diálogo inclusivo e democrático para alcançar posições comuns e superar as divergências na busca por um consenso nacional sobre a Constituição, que será o pilar das modernas instituições" do país. As informações são da Dow Jones.