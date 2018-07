Egito: presidente nomeia quatro governadores islamitas O presidente do Egito, Mohammed Morsi, indicou dez novos governadores de províncias, quatro deles políticos de destaque do seu grupo Irmandade Muçulmana. O Conselho da Shura, câmara alta do Parlamento, também nomeou islamitas ultraconservadores como membros dos conselhos dos direitos humanos e da mídia. O Egito é dividido em 27 províncias, cada uma comandada por um governador.