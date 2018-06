Egito pressiona aérea contra filmes a bordo Parlamentares da Irmandade Muçulmana no Egito exigem que a empresa aérea EgyptAir reveja a oferta de filmes a bordo para os passageiros para que os longas-metragens sejam adequados aos "valores e costumes" do país. A briga começou quando o deputado Ahmed Fahmy, da Irmandade, viajou para o Sudão e ficou "ofendido" com um vídeo que era exibido durante o voo. Ele tentou impedir que o filme, com "cenas eróticas" continuasse a ser exibido na viagem, mas foi impedido pelas reclamações de outros viajantes.