Egito proíbe testes de virgindade em mulheres detidas

As alegações de testes de virgindade surgiram pela primeira vez após um protesto no dia 9 de março na Praça Tahrir, no Cairo, que se tornou violento quando homens à paisana atacaram manifestantes e o exército tirou as pessoas da praça à força. A organização Human Rights Watch disse que sete mulheres foram submetidas aos testes. Os militares negaram a prática, mas um promotor militar disse que o exército está investigando o assunto. As informações são da Associated Press.