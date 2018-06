Egito reabre fronteira com a faixa de Gaza

A passagem de fronteira de Rafah foi fechada depois que militantes mataram 25 policiais nesta segunda-feira em um dos ataques mais mortais no Sinai recentemente.

O General Sami Metwali disse que a travessia será aberta apenas durante quatro horas, todos os dias, porque as preocupações com a segurança mantêm-se elevadas no Sinai.

Outro funcionário do governo diz que as tropas egípcias mataram quatro militantes que atacaram um posto de controle militar no Sinai, perto da fronteira com Gaza, também neste sábado. O funcionário falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a imprensa. Ele não deu mais detalhes.

Ataques na Península do Sinai aumentaram desde que o golpe militar depôs o presidente islamita Mohammed Mursi no Egito, no mês passado. Fonte: Associated Press.