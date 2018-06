Egito reabre passagem para Faixa de Gaza

Desde o ataque no último mês, o Egito declarou um estado de emergência de três meses e um toque de recolher na região norte do Sinai. Os soldados também começaram a demolir casas ao longo da fronteira para criar uma zona tampão de segurança e bloquear túneis de contrabando.

Maher Abu Sabha, diretor do ponto de passagem no lado de Gaza, disse que a travessia seria aberta de quarta para quinta-feira, mas apenas para os que entram em Gaza. Sabha pediu ao governo egípcio para abrir completamente a fronteira nos dois sentidos de tráfego.

Os ataques de militantes contra forças de segurança no Norte do Sinai tem aumentado, particularmente depois da derrubada pelos militares do presidente islamita Mohammed

Morsi, em 2013. Na quarta-feira, homens armados mataram um policial e dois recrutas em El Arish, capital da província do Norte do Sinai, disseram as autoridades, sem informar mais detalhes. Fonte: Associated Press.