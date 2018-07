Egito realiza mais uma etapa de eleição parlamentar

CAIRO - Os egípcios realizam nesta segunda-feira, 5, o primeiro de dois dias de mais uma fase das eleições parlamentares, as primeiras desde a queda do ditador Hosni Mubarak, em fevereiro. Na primeira rodada, os partidos de orientação islâmica conseguiram uma folgada vantagem.

A vantagem dos partidos islâmicos não deve ser revertida, o que é um revés para os liberais que estão por trás do levante que derrubou Mubarak há dez meses. Há ainda mais duas rodadas da eleição pela frente, marcadas para as próximas semanas.

Resultados divulgados no final de semana mostram a Irmandade Muçulmana e o Partido Justiça com 36,6% dos 9,7 milhões de votos. O partido ultraconservador salafista Al-Nour, mais linha-dura, ficou com 24,4% dos votos, e o secular Bloco Egípcio obteve 13,4% dos votos.

O processo eleitoral mescla disputas individuais com listas partidárias. Os resultados de domingo refletem apenas o desempenho da lista partidária para menos de um terço das 498 cadeiras do Parlamento.

Na segunda-feira, o comparecimento parecia menor que durante a primeira rodada, na semana passada, quando ele ficou em 60%. O forte desempenho dos partidos islâmicos fez os liberais temerem que uma agenda religiosa seja imposta sobre o país.

As informações são da Associated Press.