Egito realiza seu segundo dia de eleição presidencial O egípcios foram às urnas nesta quinta-feira, segundo dia da primeira eleição presidencial livre no país. Os eleitores se enfileiravam do lado de fora de algumas sessões eleitorais, mas o comparecimento às urnas nesta manhã foi consideravelmente menor do que o de ontem, quando longas filas se formaram mais de uma hora antes da abertura das urnas.