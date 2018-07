Egito recebe reunião sobre o conflito O presidente egípcio Mohamed Morsi, o emir do Catar, Hamad al-Thani, e o primeiro-ministro da Turquia, Recep Erdogan, reuniram-se ontem no Cairo com o líder exilado do Hamas Khaled Meshal para discutir a crise em Gaza. Morsi tenta negociar uma nova trégua entre o grupo islâmico e as forças israelenses, após o fracasso de um primeiro cessar-fogo na sexta-feira.