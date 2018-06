Egito reduz em duas horas toque de recolher noturno

A decisão do gabinete foi feita depois de o primeiro-ministro interino do país ter garantido que a prioridade de seu governo é restaurar a segurança.

O Egito registrou alguns de seus mais sangrentos episódios de violência nos últimos dias desde o início da Primavera Árabe, em 2011. Confrontos em todo o país e ataques mataram mais de 1.000 pessoas depois que as forças de segurança desmantelaram dois locais de protesto no Cairo, que eram mantidos por partidários do ex-presidente, que foi derrubado após um golpe militar em 3 de julho.

Respondendo às exigências da população, o governo disse em comunicado divulgado neste sábado que as 11 horas de toque de recolher serão reduzidas para nove horas. Porém, o período de 11 horas continua a valer para as sextas-feiras, o primeiro dia do final de semana no Egito, quando os protestos costumam ser mais acirrados.

O toque de recolher prejudicou a intensa vida noturna do Cairo e, consequentemente, a renda de muitas empresas, dentre elas hotéis e restaurantes. Fonte: Associated Press.