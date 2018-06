Egito reduz toque de recolher em duas horas

O toque de recolher foi imposto no mês passado, quando as autoridades lançaram uma grande ofensiva contra apoiadores do deposto presidente islamita Mohammed Morsi.

No dia 12 de setembro, as autoridades interinas do Egito estenderam o estado de emergência - em vigor desde meados de agosto - por mais dois meses por causa de contínuos problemas de segurança do país.

Na quinta-feira, soldados egípcios e policiais invadiram a aldeia de Kerdasa nos arredores de Cairo para expulsar militantes como parte de uma repressão contínua contra apoiadores de Morsi. Um policial foi morto na operação. Fonte: Dow Jones Newswires.