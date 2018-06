Egito: Referendo termina sem novos casos de violência O Egito encerrou nesta quarta-feira o segundo e último dia de votação do referendo sobre o texto de uma nova Constituição. Se aprovada, a Carta pode pavimentar o caminho para a candidatura do general Abdel Fattah Al-Sissi às eleições presidenciais. Ainda não se sabe, porém, quando serão conhecidos os resultados do referendo.