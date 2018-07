Egito registra 1ª morte em protestos contra o presidente

Essa foi a primeira morte em três dias de conflitos nas ruas após o presidente do país, Mohammed Morsi, ter assumido poderes mais amplos. Na quinta-feira, o presidente egípcio emitiu decreto constitucional por meio do qual pode tomar, em caráter definitivo e irrevogável, "qualquer decisão ou medida para preservar a revolução".

Neste domingo, o índice EGX-30 da bolsa de valores egípcia, que compreende Cairo e Alexandria, fechou em queda de 9,54%, em 4.917,73 pontos, em reação aos protestos da população contra a decisão do presidente Mohammed Morsi de assumir amplos poderes no Egito. Por causa do decreto, Morsi já está sendo chamado na imprensa egípcia e internacional de "o novo faraó". As informações são da Associated Press.