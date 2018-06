Egito: resultado parcial mostra liderança de el-Sisi

A campanha de el-Sisi disse que recebeu até agora 4,2 milhões de votos, contra 133 mil do político esquerdista Hamdeen Sabahi.

A vitória de el-Sisi nunca esteve em dúvida, mas o marechal reformado esperava uma forte participação do eleitorado para conferir legitimidade à deposição do primeiro presidente livremente eleito, o islamita Mohammed Morsi, cujo golpe o militar liderou em julho do ano passado.

No entanto, a campanha de el-Sisi disse que o comparecimento em todo o país foi de cerca de 44%, bem abaixo dos quase 52% do pleito que elegeu Morsi.

Os partidários de el-Sisi começaram a celebrar no Cairo, com centenas de pessoas se reunindo na praça central de Tahir, berço do levante que derrubou o ditador Hosni Mubarak em 2011. Havia multidões menores em dois outros bairros da capital egípcia. Fonte: Associated Press.