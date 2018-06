Egito retomará em janeiro negociação com FMI O primeiro-ministro do Egito, Hesham Kandil, disse hoje que o país vai retomar em janeiro as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um empréstimo de US$ 4,8 bilhões. As negociações haviam sido suspensas durante a turbulência política ao longo deste mês a respeito da nova Constituição.