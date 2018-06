Egito: Sabahi aceita vitória de el-Sisi

O político de esquerda disse que houve violações graves nas votações, mas não o suficiente para alterar significativamente o resultado - uma vitória esmagadora de el-Sisi, que conquistou mais de 92% dos votos, contra 2,9% de Sabahi, segundo os organizadores da campanha do marechal.

Sabahi disse, porém, que o comparecimento de apenas 46% dos eleitores, anunciada pelo presidente interino nesta quinta-feira, não é credível. "Isso é um insulto à inteligência dos egípcios", disse o candidato.

O político de esquerda já havia se queixado mais cedo de que as medidas do governo interino - especialmente de extensão da eleição por mais um dia - se destinava a aumentar indevidamente o comparecimento às urnas. Os partidários de el-Sisi buscavam, além da sua vitória, uma legitimação do golpe militar que destituiu o primeiro presidente eleito democraticamente no Egito, Mohammed Morsi, em julho do ano passado. Fonte: Associated Press.