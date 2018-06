Egito: serviço de informação critica mídia estrangeira O Serviço de Informação do Estado do Egito emitiu um comunicado repreendendo repórteres estrangeiros que estão cobrindo a onda de violência no país. Segundo o documento, enviado por e-mail aos correspondentes, há uma "cobertura parcial" dos incidentes, que privilegia simpatizantes do presidente deposto Mohammed Morsi.