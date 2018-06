Egito: Suprema Corte decidirá sobre painel constituinte Um tribunal egípcio repassou para a Suprema Corte, nesta terça-feira, a responsabilidade por decidir sobre o futuro do painel encarregado de elaborar a nova Constituição do Egito. A decisão foi tomada hoje em meio a contestações em relação à composição do painel, controlado por representantes da Irmandade Muçulmana.