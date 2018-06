Egito transporta materiais de construção via Gaza

Um oficial de segurança egípcio, que preferiu não se identificar, disse que a remessa foi feita conforme consultas às autoridades israelenses, que estavam no Cairo na quinta-feira (27) para discutir a segurança na Península do Sinai e o acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito entre o Movimento de Resistência Islâmica, ou Hamas, e o governo de Israel.

O diretor da autoridade da fronteira de Gaza, Maher Abu Sabha, confirmou à Associated Press que o total de 20 caminhões que carregavam os materiais devem chegar à faixa litorânea ainda hoje, passando pela passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e o Egito.

O Catar está pagando pelos materiais brutos que foram comprados no Egito, acrescentou o oficial. O pequeno país do Golfo, rico em petróleo, se comprometeu a realizar 24 projetos equivalentes a US$ 425 milhões na Faixa de Gaza para melhorar as residências, escolas, hospitais e estradas. As informações são da Dow Jones.