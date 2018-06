Egito: tribunal mantém sentenças de morte Um tribunal do Cairo manteve as sentenças de morte para 10 membros da Irmandade Muçulmana, disseram autoridades do poder judiciário. Outros 38, incluindo o líder espiritual do grupo, Mohammed Badie, foram sentenciados à prisão perpétua. Todos os 10 membros da Irmandade sentenciados à morte foram julgados à revelia.