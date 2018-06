Egito: tribunal suspende eleições parlamentares de 22 de março Um tribunal do Egito determinou nesta terça-feira a suspensão das próximas eleições parlamentares do país, marcadas para 22 de março, ratificando uma decisão anterior da Suprema Corte Constitucional que havia julgado que as leis que regulam o pleito são inconstitucionais. A decisão é do juiz Yahia Dakrouri, do Tribunal Administrativo. Agora, a comissão eleitoral irá definir uma nova data para a eleição.