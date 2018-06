Egito troca ministros um dia antes de encontro com FMI O governo do Egito empossou 10 novos ministros com o objetivo de lidar melhor com as dificuldades econômicas do país. A troca ocorre no momento em que a delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI) se prepara para encontros com as autoridades egípcias, a partir desta segunda-feira, para discutir o empréstimo de US$ 4,8 bilhões a fim de ajudar na reestruturação da combalida economia do país.