Egito vai julgar 20 suspeitos de promoverem atentados Cairo, 26/07/2014 - O promotor-chefe do Egito, Hisham Barakat, denunciou neste sábado 20 suspeitos de promoverem ataques terroristas que mataram sete pessoas e deixaram mais de 100 feridos, em meio a novas batalhas entre insurgentes e soldados na Península do Sinai. Segundo a promotoria, os réus fazem parte do grupo Ajnad Misr, que começou a promover ataques após o golpe militar que derrubou o presidente islâmico Mohammed Morsi, em julho do ano passado.