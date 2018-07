Egito vai libertar blogueiro detido por militares A Justiça do Egito determinou a libertação de Alaa Abd El-Fattah, um proeminente blogueiro detido por quase dois meses pelo governo militar do Egito sob a acusação de instigar as sangrentas batalhas de outubro entre os cristãos e o exército egípcio. Ahmed Seif, pai do blogueiro, afirmou à Associated Press que seu filho seria mantido sob custódia até que o trâmite burocrático fosse concluído. Ele disse que seu filho foi proibido de viajar para o exterior.