Egito vive cenas de batalha de rua

O Egito viveu uma semana de tumultos e protestos violentos, provocados pela decisão do presidente do país, Mohamed Morsi, em assinar um decreto que lhe concede amplos poderes.

Os protestos já duram sete dias, e também houve ataques realizados contra o partido de Morsi, a Irmandade Muçulmana, em diferentes pontos do país.

Longe das multidões, as classes política e jurídica do Egito também estão em confronto. Críticos dizem que a assembleia encarregada de formular a nova Constituição pretende introduzir uma legislação islâmica no país.

A decisão de formular um esboço da Constituição para esta quinta-feira foi uma medida para impedir a dissolução da Constituinte pelo Judiciário, que poderia ocorrer no domingo.