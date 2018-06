Estado Islâmico abandona posições-chave em Ramadi, diz Exército do Iraque

BAGDÁ - Todos os combatentes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) deixaram ontem um complexo governamental estratégico da cidade de Ramadi, que as forças iraquianas tentavam recuperar, declarou um porta-voz das forças antiterroristas.

“Todos os combatentes do Daesh (acrônimo em árabe do EI) partiram. Não há resistência”, disse Sabah Numan, informando que a região ainda precisa ser limpa das minas e armadilhas explosivas instaladas por militantes do EI antes de fugirem. “Nossas forças cercam o complexo governamental; estão controlando todas as entradas e os edifícios adjacentes.”

Ramadi está situada 100 quilômetros a oeste de Bagdá e é a capital de Anbar, a maior província do Iraque, dividindo fronteira com Síria, Jordânia e Arábia Saudita. Uma vitória nesta cidade pode permitir lavar a imagem do Exército iraquiano, que recebeu muitas críticas depois de perder amplas faixas de território para os jihadistas em 2014.

No início da ofensiva, na terça-feira, o avanço das tropas iraquianas ao centro de Ramadi encontrou pouca resistência, mas os combatentes do EI estabeleceram fortes defesas ao redor do complexo governamental.

Os jihadistas também espalharam explosivos pela cidade inteira - em estradas, posições abandonadas e casas, por exemplo - o que exigiu a mobilização de especialistas em segurança e atrasou o avanço das tropas.

Um oficial do exército informou que, apenas no fim de semana, especialistas desativaram 260 explosivos no norte de Ramadi. Os militares também viram restrita sua capacidade de ataque devido à presença de civis nas zonas de combate, muitos deles utilizados como escudos humanos pelos jihadistas.

“Mais de 250 famílias residentes em Ramadi puderam escapar desde que os combates explodiram no centro da cidade”, indicou Ali Dawood, um responsável pelo distrito de Jaldiya.

Dawood acrescentou que centenas de famílias conseguiram chegar a campos de deslocados na província, enquanto outras preferiram ir a Bagdá ou à região autônoma do Curdistão iraquiano, no norte do país.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), os habitantes de Anbar representam um terço dos 3,2 milhões de iraquianos expulsos de seus lares desde junho de 2014.

Se a ofensiva em Ramadi tiver sucesso, será a segunda cidade importante retomada do EI depois de Tikrit, em Abril. Depois de Ramadi, as Forças Armadas planejam a retomada de Mossul, no norte do país, o maior centro populacional sob controle do EI no Iraque e na Síria.

Baghdadi. O Estado Islâmico divulgou no sábado o áudio de um discurso que teria sido feito pelo líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, no qual ele pede que mais muçulmanos lutem em nome da organização.

A autenticidade da gravação, no entanto, não pode ser verificada de forma independente, mas se for confirmada essa será a primeira manifestação pública de Baghdadi desde maio e serviria para provar que ele está vivo depois de rumores sobre sua morte terem se espalhado.

O discurso foi divulgado por contas do grupo jihadista nas redes sociais depois de uma série de derrotas do EI no Iraque e em meio a uma intensificação dos bombardeios da coalizão liderada pelos EUA. Nele, Baghdadi reconhece o aumento da pressão contra seu grupo em razão de uma “ação internacional orquestrada por infiéis”.

O líder dos jihadistas também comenta fatos recentes, como a entrada da Rússia na guerra síria e a formação de uma coalizão de países muçulmanos liderados pela Arábia Saudita, mas não fala dos ataques em Paris, em novembro, e San Bernardino, na Califórnia, em dezembro, que foram atribuídos a seguidores do EI. / AFP e NYT