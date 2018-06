'EI cresceu pela paralisia da comunidade internacional' Extremistas islâmicos controlam um terço do território da Síria e parte da responsabilidade é justamente da comunidade internacional que abandonou a guerra e abriu espaço para o avanço sem precedentes do Estado Islâmico. O alerta é do brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da Comissão de Inquérito da ONU para os crimes na Síria. Ontem, a entidade publicou informe e alertou que a rede de jovens europeus e americanos que foram recrutados é uma "bomba relógio", já que muitos dos radicais voltarão a seus países dispostos a promover atos terroristas. A seguir, principais trechos da entrevista: