EI crucifica três pessoas acusadas de tentar tirar civis da Síria

BEIRUTE - O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) crucificou nesta terça-feira três, 20, três pessoas acusadas de "contrabando de cidadãos para fora do território" controlado pelos radicais na Síria, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

As três vítimas foram crucificadas em Al-Dala, no centro da cidade de Al-Raqqa, principal reduto dos extremistas na Síria.

O Observatório afirmou que há semanas o EI começou a recrutar cidadãos para que integrem "células dormentes" para evitar que os contrabandistas tirem civis de seus domínios no país árabe.

No fim de junho de 2014, o proclamou um califado no território sírio e no Iraque, onde tomou zonas do norte e no centro de ambos países.

Nas áreas que dominam, os jihadistas aplicam uma versão radical da sharia ou lei islâmica e impõem estritos castigos, que incluem, entre outros, a morte por decapitação, apedrejamento e por disparos na cabeça, para aqueles que transgridem suas normas. / EFE