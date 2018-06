EI posta lista com dados que seriam de soldados americanos e pede que eles sejam mortos

BEIRUTE - A chamada "divisão de pirataria" do grupo extremista Estado Islâmico (EI) divulgou neste sábado, 21, na internet, diversos endereços que seriam de soldados dos EUA e pediu que eles fossem mortos.

Em comunicado, cuja autenticidade não pôde ser verificada, o EI afirma que conseguiu piratear servidores militares, bases de dados e e-mails, onde obteve informação relativa aos militares americanos.

"Decidimos filtrar esses cem endereços para que nossos irmãos nos EUA possam tratar com eles", ameaçou. A organização terrorista acabou sua mensagem chamando extremistas para executarem ataques no território americano.

Na nota, o EI inclui as fotografias de supostos soldados dos EUA com seus nomes, categoria dentro do Exército e seus domicílios.

O grupo extremista proclamou um califado no final de junho na Síria e no Iraque, mas apesar de seus redutos principais ficarem nesses Estados, o grupo já realizou ataques em outros lugares do mundo.

O último foi sexta-feira 20 no Iêmen, onde assassinou ao menos 154 pessoas em atentados contra duas mesquitas xiitas em Sanaa. /EFE