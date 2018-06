EI sequestra grupo de estrangeiros em campo de petróleo na Líbia

VIENA - Militantes do Estado Islâmico (EI) na Líbia sequestraram um grupo de estrangeiros no campo de petróleo de Al-Ghani na semana passada, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Áustria nesta segunda-feira, 9, citando "informações confiáveis" e acrescentando que eles estavam vivos quando foram levados.

Desde então não houve notícias dos nove funcionários do setor de petróleo desaparecidos da Áustria, República Tcheca, Bangladesh, Filipinas e de pelo menos um país africano, afirmou o porta-voz. "Sabemos que eles não foram feridos ao serem levados do campo de petróleo de Al-Ghani."

Nesta segunda-feira, Bangladesh confirmou que um dos trabalhadores estrangeiros feitos reféns pelo EI é cidadão de seu país.

Os estrangeiros são alvo cada vez mais frequentes de jihadistas em meio ao tumulto instaurado na Líbia, onde dois governos rivais disputam o poder e extremistas islâmicos ganharam força no caos que se seguiu à queda de Muamar Kadafi quatro anos atrás.

Os nove estrangeiros trabalhavam para a Value Added Oilfield Services (VAOS), empresa administradora do campo de petróleo. A empresa afirmou desconhecer qual milícia é responsável pelo caso e não divulgará os nomes dos funcionários.

"Estamos trabalhando em cooperação muito próxima com a equipe de crises do Ministério das Relações Exteriores austríaco", declarou a VAOS em um comunicado por e-mail, acrescentando não saber para onde seus empregados foram levados.

Entre os clientes da VAOS estão as gigantes petroleiras BP, Repsol e a austríaca OMV. Além de ter escritórios em Malta e na Áustria, ela opera com exclusividade na Líbia, de acordo com seu site. /EFE