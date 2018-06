EI usou empresas em Gales para enviar material militar à Espanha, diz jornal

LONDRES- O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) usou uma rede de empresas que operava desde um escritório em Cardiff, em Gales, no Reino Unido, para enviar material militar à Espanha e financiar atentados terroristas no Ocidente, segundo divulgação, neste domingo, 20, no jornal 'The Sunday Times'.

Esse jornal assegura ter tido acesso a relatórios do FBI, que recolhem como essa organização jihadista enviou supostamente dispositivos tecnológicos, de estilo militar, à Espanha, que, nesta semana, foi alvo de dois ataques terroristas perpetrados na Catalunha, que deixaram pelo menos 14 mortos.

Segundo esta informação, os dispositivos tecnológicos enviados à Espanha pelo EI poderiam estar vinculados ao desenvolvimento, por parte do grupo terrorista, de drones equipados com armamento, capazes de identificar 'alvos'.

O envio à Espanha foi feito durante o verão de 2015 e foi entregue em um endereço de Madri, assegura o jornal com base nos documentos judiciais dos Estados Unidos aos quais teve acesso.

Porém, não está claro quem recebeu o pedido e se o conteúdo enviado segue na Espanha ou foi levado a outro país, acrescenta o jornal.

O citado jornal indica que essa organização jihadista se serviu, também, de uma companhia para transferir milhares de libras em dinheiro a um extremista norte-americano estabelecido em Maryland (Estados Unidos), que mais tarde admitiria que sonhava em 'cometer um massacre em uma igreja'.

Concretamente, a empresa Ibacstel Electronics foi usada por militantes do EI para mandar um total de US$ 7,7 mil em 2015 a um homem chamado Mohamed Elshinaway, de 32 anos, que se declarou na passada semana culpado das acusações relacionadas com terrorismo. / EFE