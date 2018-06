'El Chapo' mudou de cela oito vezes desde que foi recapturado

CIDADE DO MÉXICO - O narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán foi mudado de cela oito vezes nos quatro dias em que está preso na penitenciária de segurança máxima Altiplano, no centro do México, como medida de segurança para evitar sua fuga, disse uma fonte do governo que pediu anonimato.

A pessoa detalhou que desde a fuga do líder do Cartel de Sinaloa no dia 11 de julho do ano passado, iniciou-se "um processo administrativo e jurídico que determinou uma série de falhas" no centro penitenciário ao qual Guzmán regressou na sexta-feira 8, após sua recaptura no Estado de Sinaloa, no noroeste do país.

"Todas e cada uma dessas falhas já foram cobertas e as medidas adotadas transformam o Altiplano na prisão federal mais segura" do México, garantiu a fonte, detalhando que "o número de câmeras foi quadruplicado e nas próximas semanas serão dez câmeras a mais do que havia originalmente".

Além disso, uma "equipe de elite" foi submetida a "provas de confiança superiores às de qualquer outro carcereiro de um presídio de segurança máxima" e permanece monitorando pessoalmente o traficante durante "24 horas com câmeras".

"Não há pontos cegos nas celas", como o que existia no chuveiro de sua cela original, o que permitiu que ele fugisse no dia 11 de julho de 2015 pelo túnel construído por um de seus colaboradores, que ligava a cela a uma casa abandonada a um quilômetro e meio de distância da prisão.

Além disso, "El Chapo" é mudado de cela sem um padrão. "Ele pode passar horas ou dias em uma mesma cela" e, até hoje, "esteve em oito celas distintas", detalhou a fonte. /EFE