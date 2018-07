El Niño deve se formar em outubro, segundo OMM

Clare Nullis, porta-voz da OMM, disse a jornalistas em Genebra nesta terça-feira que o El Niño deve persistir até o fim do ano, caso realmente se forme. A OMM é subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU).

O El Niño costuma caracterizar-se pelo aquecimento acima da média da temperatura das águas no centro e no leste do Oceano Pacífico. Períodos de seca na Austrália e de fortes chuvas no Equador e no Peru costumam ser associados ao fenômeno. As informações são da Associated Press.