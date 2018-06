El-Sisi vai doar metade de salário para o país

El-Sisi também pediu que o governo altere o seu orçamento recém elaborado - de US$ 115 bilhões, o maior da história do Egito - porque tinha um déficit que ele classificou como inaceitável. O projeto de orçamento manteve o déficit oscilando em torno de 12%.

O presidente recém-empossado disse que medidas duras terão de ser tomadas para resolver o problema do déficit e outros desafios econômicos. "Eu encontrei o déficit crescente, aumentando ainda mais as nossas dívidas e eu não poderia aprovar este orçamento", disse el-Sisi.

"Eu estou dizendo a vocês, deve haver sacrifícios reais de todos os egípcios", disse o presidente.

Para dar o exemplo, o líder eleito com mais de 90% dos votos disse que vai doar metade de sua fortuna pessoas e metade de seu salário para o país. O salário mensal para o presidente é cerca de US$ 6 mil. "Isso é demais para mim. Eu estou dizendo a vocês que vou fazer duas coisas. Além de metade do salário, vou doar metade da herança que herdei de meu pai, para o bem do país." Fonte: Associated Press.