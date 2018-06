El-Sissi dá último passo rumo à presidência do Egito

El-Sissi não entregou as assinaturas pessoalmente, mas sim um consultor jurídico, segundo os organizadores de sua campanha. Imagens da televisão local mostraram policiais entregando caixas com as assinaturas, com a foto do ex-comandante.

É obrigatório para qualquer candidato à presidência do Egito obter 25 mil assinaturas de pelo menos 15 das 27 províncias do país para poder concorrer ao cargo. El-Sissi, que liderou a deposição do ex-presidente Mohammed Morsi em julho do ano passado, foi o primeiro possível candidato a apresentar as assinaturas. Fonte: Associated Press.