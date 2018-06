ElBaradei diz estar otimista depois de reunião sobre crise no Egito

CAIRO - O político liberal egípcio Mohamed ElBaradei disse que estava otimista depois de uma reunião convocada pelos principais estudiosos islâmicos do país para tentar acabar com a crise política e os protestos nas ruas, nos quais mais de 50 pessoas foram mortas.

"Saímos da reunião com um certo otimismo", disse ElBaradei a jornalistas, depois da reunião convocada pelo xeque Ahmed al-Tayyeb, chefe da mesquita e da universidade Al-Azhar. "Cada um de nós fará o possível, com boa vontade, para construir novamente a confiança entre as facções na nação egípcia."

Os participantes, incluindo a Irmandade Muçulmana, assinaram um documento durante a reunião renunciando à violência. Eles também concordaram em estabelecer um comitê reunindo partidos rivais para abrir caminho para um maior diálogo, disseram pessoas que participaram da reunião.