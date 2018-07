Elefantes matam homem e deixam feridos na Índia

Animais causaram pânico nas ruas de Mysore

NOVA DÉLHI - Dois elefantes selvagens mataram um homem e deixaram outras pessoas feridas, no sul da Índia, informaram nesta quarta-feira, 8, meios de comunicação do país. O canal de TV New Delhi Television mostrou imagens do corpo de um homem ao pé de um dos animais na cidade de Mysore, no Estado de Karnataka.

A agência Press Trust of India afirmou mais tarde que um dos animais estava preso dentro de uma fazenda e o outro havia recebido tranquilizantes. A agência afirma que várias pessoas ficaram feridas, porém não há detalhes disponíveis.

Centenas de pessoas morrem todos os anos na Índia, quando animais selvagens saem pelas cidades, conforme seus hábitats diminuem de tamanho e eles buscam novas áreas para conseguir comida. Os parques onde vivem elefantes muitas vezes são invadidos por pessoas que depredam as florestas ou criam gado nessas áreas. As informações são da Associated Press.