Eleição a presidente no Panamá deve ser apertada

CHRISTINE MURRAY AND ELIDA MORENO, Reuters

Pesquisas recentes apontam os três principais candidatos com poucos pontos de diferença, em uma corrida que coloca em campos opostos o atual governo, que conduziu uma série de obras públicas multibilionárias, e seus adversários tanto de direita quanto de esquerda.

O vencedor herdará a supervisão da grande expansão do Canal do Panamá, que parou brevemente no início desse ano, depois de uma briga sobre custos, entre o canal e o consórcio de construção.

Um centro financeiro e comercial, o Panamá é mais conhecido pelo canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Sendo responsável diretamente por oito por cento do seu Produto Interno Bruto (PIB), ele ajudou a alimentar o mais rápido crescimento da América Latina nos últimos anos.

Manter esse desempenho será um grande desafio para o próximo presidente. Martinelli, de 62 anos, insiste abertamente em dizer que o ex-empresário e ministro de habitação, José Domingo Arias, do partido governante Mudança Democrática (CD), será eleito.

Visto por seus adversários como um representante de Martinelli, que, de acordo com a Constituição não pode concorrer novamente em 2014, a companheira de chapa de Arias é a esposa do presidente, Marta Linares de Martinelli.

O moderado de esquerda, e ex-prefeito da Cidade do Panamá, Juan Carlos Navarro, do Partido Democrático Revolucionário (PRD), está competindo ponto a ponto com Arias.

Logo atrás, em terceiro lugar, está o vice-presidente de centro-direita, Juan Carlos Varela, do Partido Panamenista. Ele ajudou Martinelli a vencer a eleição em 2009, mas depois os dois se desentenderam.