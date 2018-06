Eleição dá força a críticos do rei na Jordânia Apesar do chamado da oposição ao boicote, grupos críticos ao rei Abdullah II surpreenderam nas eleições da Jordânia, na quarta-feira, ao levar cerca de 25% das cadeiras do Parlamento. A monarquia de Amã diz estar implementando um modelo de transição político "alternativo" ao de países que sofreram com a turbulência da Primavera Árabe. Opositores, porém, acusam o rei de propor medidas cosméticas, sem ampliar a democracia no país.